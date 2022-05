L’automobile che piomba nel cortile di un asilo a L’Aquila: morto uno dei bambini colpiti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una vicenda dai contorni ancora incerti e fumosi. L’unica certezza, putroppo, è la tragedia. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale, uno dei bambini colpiti da un’automobile piombata improvvisamente nel cortile di una scuola dell’Infanzia de L’Aquila (in Abruzzo) è morto. La vittima aveva solamente quattro anni e al momento dell’incidente (intorno alle 14.30) si trovata nel giardino dell’asilo che frequentava insieme ai suoi amichetti e alle insegnanti. L’Aquila, poco dopo le 14.30 un’automobile finisce nel giardino di una scuola dell’infanzia: 4 bambini rimasti feriti, soccorsi in atto di personale sanitario e #vigilidelfuoco #18maggio 15:20 pic.twitter.com/K2v7lNZmzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 18, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una vicenda dai contorni ancora incerti e fumosi. L’unica certezza, putroppo, è la tragedia. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale, uno deida un’automobileta improvvisamente neldi una scuola dell’Infanzia de(in Abruzzo) è. La vittima aveva solamente quattro anni e al momento dell’incidente (intorno alle 14.30) si trovata nel giardino dell’che frequentava insieme ai suoi amichetti e alle insegnanti., poco dopo le 14.30 un’automobile finisce nel giardino di una scuola dell’infanzia: 4rimasti feriti, soccorsi in atto di personale sanitario e #vigilidelfuoco #18maggio 15:20 pic.twitter.com/K2v7lNZmzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 18, ...

