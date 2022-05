Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’eliminazione di Laura Maddaloni dall’Isola dei Famosi, continua lo scontro a fuoco tra la judoka e Vladimir Luxuria, tant’è che si sposta negli studi di Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso ha ospitato la moglie di Clemente Russo. Ma cosa avrà detto di tanto grave da costringere Carmelita ad intervenire? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite Tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, durante l’Isola dei Famosi, è successo davvero di tutto. L’opinionista e la concorrente sono state al centro di scontri e polemiche, che continuano anche ora che la judoka ha lasciato il reality show di Ilary Blasi, tanto da essersi schierata contro Vladimir Luxuria anche ... Leggi su funweek (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’eliminazione didall’Isola dei Famosi, continua lo scontro a fuoco tra la judoka e Vladimir, tant’è che si sposta negli studi di5, doveha ospitato la moglie di Clemente Russo. Ma cosa avrà detto di tanto grave da costringere Carmelita ad intervenire? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite Tra Vladimir, durante l’Isola dei Famosi, è successo davvero di tutto. L’opinionista e la concorrente sono state al centro di scontri e polemiche, che continuano anche ora che la judoka ha lasciato il reality show di Ilary Blasi, tanto da essersi schierata contro Vladimiranche ...

Advertising

FebyTH : RT @TurcoMare: Vladimir Luxuria è una signora, perché alla vigilia di una giornata come il 17 Maggio, avrebbe potuto ridicolizzare Laura Ma… - ROBERTAFIGLIOL1 : @AlexMela234 CLEMENTE RUSSO E LAURA MADDALONI PER VENDETTA A VLADIMIR LUSSURIA ILARY BLASI E NICOLAS E LORY DEL… - infoitcultura : Isola dei Famosi, è scontro in diretta Tv tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni (VIDEO) - infoitcultura : L'isola dei famosi, scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni: 'Come naufraga non mi sei piaciuta' - infoitcultura : Isola, Laura Maddaloni entra in studio: gli utenti notano qualcosa di diverso in lei -