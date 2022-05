L' Aquila | auto piomba nel cortile dell' asilo | un bimbo morto | 4 feriti gravi Il sospetto sulla dinamica

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una tragedia terrificante, quella avvenuta neldi Pile, in provincia: poco primae 14.30 di oggi, mercoledì 18 maggio, un'ha sfondato la rete di recinzione'istituto,ndo su un gruppo di bambini che in quel momento stavano giocando. Uno di loro è, altri quattro sono rimasti. Il disastro è avvenuto nella scuola d'infanzia "1 maggio". Ancora poco chiare le dinamiche. Stando alle prime evidenza, l'era parcheggiata in una strada in discesa quando si sarebbe messa in marcia. Il mezzo ha percorso alcune decine di metri per poire nel...

Advertising

fattoquotidiano : L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino - News24_it : Auto finisce nel giardino di un asilo all'Aquila: morto bambino di 4 anni, altri 4 feriti, uno è grave - la Repubbl… - periodiciweb : L'AQUILA TRAGEDIA 'AUTO CONTRO UN ASILO' MORTO UN BAMBINO - rotaruchristina : RT @romatoday: Auto si schianta nel giardino dell'asilo: morto bimbo di 4 anni - Giornaleditalia : #aquilaabruzzomarsilioabruzzo Aquila, auto sfonda recinzione dell'asilo: feriti cinque bambini, uno è grave -

17.23in giardino d'asilo,morto un bimbo Non ce l'ha fatta uno dei 6 bambini feriti da un'piombata nel giardino di un asilo, all'. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Aveva 4 anni. I medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma è morto durante il trasporto in ...La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia e ha sfondato la recinzione esterna dell'asilo piombando sui piccoli, tutti di età tra ...L'automobile, al cui interno c'era un minorenne, era parcheggiata nello spazio di un asilo in via Salaria Antica Est a L'Aquila, nei pressi del TAR, quando improvvisamente avrebbe ceduto il freno.L’Aquila. Paura e sgomento nel cortile della scuola dell’Infanzia di Pile in via Salaria Est dove, nel pomeriggio un’auto sfrenata ha investito alcuni bambini dai 3 ai 5 anni. Un momento ...