L’appello di Fabio Ridolfi, tetraplegico da 18 anni: “Gentile Stato italiano, aiutami a morire” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre la Corte costituzionale boccia il referendum sul suicidio assistito, e il Senato si appresta a discutere (con i peggiori presagi) una legge che alla Camera ha visto l’approvazione lo scorso 11 marzo, in Italia le sofferenze di chi chiede di morire con dignità restano un problema quotidiano per moltissimi. L’ultimo in ordine di tempo è Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), rimasto immobilizzato 18 anni per una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. “Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così, immobilizzato. E ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. aiutami a morire”, è L’appello rivolto tramite l’associazione Luca ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre la Corte costituzionale boccia il referendum sul suicidio assistito, e il Senato si appresta a discutere (con i peggiori presagi) una legge che alla Camera ha visto l’approvazione lo scorso 11 marzo, in Italia le sofferenze di chi chiede dicon dignità restano un problema quotidiano per moltissimi. L’ultimo in ordine di tempo è, 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), rimasto immobilizzato 18per una tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. “, da 18sono ridotto così, immobilizzato. E ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile.”, èrivolto tramite l’associazione Luca ...

