Isola 2022, le ansie da mamma di Carmen Di Pietro: perché non vuole che Alessandro abbia una donna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carmen Di Pietro è una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi 2022, regalando perle di 'cultura', ma anche restituendo l'immagine della tipica mamma italiana, molto legata al figlio Alessandro, tanto che ne è diventato quasi l'ombra in Honduras. Le ansie di Carmen Di Pietro Nelle ultime ore la showgirl ha spiegato per quale motivo non vuole che il figlio abbia una fidanzata. “All'inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta", ha dichiarato la naufraga, per poi aggiungere: «No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto». Insomma per la donna, prima viene lo studio poi il divertimento: «Prima ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 18 maggio 2022)Diè una delle protagoniste dell'dei Famosi, regalando perle di 'cultura', ma anche restituendo l'immagine della tipicaitaliana, molto legata al figlio, tanto che ne è diventato quasi l'ombra in Honduras. LediDiNelle ultime ore la showgirl ha spiegato per quale motivo nonche il figliouna fidanzata. “All'inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta", ha dichiarato la naufraga, per poi aggiungere: «No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto». Insomma per la, prima viene lo studio poi il divertimento: «Prima ...

Advertising

fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - superlauramatt1 : RT @BITCHYFit: ISOLA DEI FAMOSI 2022 #Isola - SulPanaro : Bastiglia. Nuova apertura domenicale per l’isola ecologica Navicello - AnsaSardegna : Pnrr: Solinas, Sardegna tagliata fuori in ambito ferroviario. Audizione in Senato, 'occasione sottratta a sviluppo… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: 'Vi aspetto da me in Thailandia', da Bettini gli inviti ai dem e a Conte Tutti cercano l'ideologo del Pd che è sull'is… -