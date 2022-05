Indossò la “Z” sulla maglia | squalificato l’atleta russo Kuliak Dovrà anche restituire la medaglia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La Federazione internazionale di ginnastica haper un annoIvan, che il 5 marzo partecipò alle gare e alla premiazione della Coppa del mondo di ginnastica artistica in Qatar indossandotuta la “Z” simbolo dell’invasione russa in Ucraina. La scelta aveva suscitato un’indignazione unanime, acuita dal fatto che quel giorno sul podio c’eraucraino, Kovtun Illia, che aveva lasciato il suo Paese a ridosso dell’esplosione del conflitto proprio per partecipare alle gare.laLa decisione di sospendere il 20enneè arrivata martedì, dopo che la ...