Draghi-Sanna Marin, l’incontro oggi: «Sì a Finlandia e Svezia nella Nato e all’invio di armi in Ucraina» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre i due premier discutono del futuro della Nato, arriva la notizia che Mosca ha espulso 24 diplomatici italiani e decine di diplomatici europei. Draghi: «È un atto ostile, però non deve farci chiudere i canali diplomatici» Leggi su corriere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre i due premier discutono del futuro della, arriva la notizia che Mosca ha espulso 24 diplomatici italiani e decine di diplomatici europei.: «È un atto ostile, però non deve farci chiudere i canali diplomatici»

Advertising

Palazzo_Chigi : Incontro con Sanna Marin, Draghi: Dobbiamo costruire una vera Difesa europea, complementare alla #NATO, per contrib… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - Palazzo_Chigi : Incontro con Sanna Marin, Draghi: Finlandia e Svezia sono due Stati Membri dell’UE, già cooperano strettamente con… - Maidire74834458 : ieri a Roma, Mario Draghi meets Sanna Marin ???? ???? - susanna769 : RT @Palazzo_Chigi: Incontro con Sanna Marin, Draghi: Dobbiamo costruire una vera Difesa europea, complementare alla #NATO, per contribuire… -