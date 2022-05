Ciclismo | Girmay spiega ritiro dal Giro | ' l' occhio mi fa ancora un po' male | meglio non rischiare'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Sto bene, ma l'mi faun po'per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa". Così Biniamin un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert,i motivi deldald'italia. Ieri il 22enne eritreo ha messo a segno la prima vittoria di un africano al. A costringerlo alè la ferita all'sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l'esplosione del tappo della bottiglia di spumante. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori ...

Girmay aveva già scritto la storia a fine marzo, con il successo nella Gent - Wevelgem, diventando il primo corridore africano a vincere una classica del ciclismo. È stato portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti. "Il mio occhio ha bisogno di riposo", ha annunciato il corridore, costretto dunque al ritiro dopo un percorso che lo ha visto protagonista. Biniam Girmay si ritira dal Giro e non parte per la undicesima tappa della Corsa Rosa, 203 km da Sant'Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia.