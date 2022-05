Ci mancava il vaiolo delle scimmie | contagia anche le persone

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Decine di casi sospetti o confermati di, infezione virale rara in Europa, sono stati segnalati in Spagna e Portogallo, pochi giorni dopo quelli registrati in Gran Bretagna, spingendo le autorità di Madrid e Lisbona a far scattare l'allerta sanitaria nazionale. L'insolita presenza delsul vecchio continente è allo studio dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS), che con la collaborazione di Londra sta cercando di fare luce sui casi diagnosticati in Gran Bretagna. Endemica in Africa occidentale, questa malattia virale nota come monkeypox è stata ora riscontrata in Portogallo, con più di 20 casi sospetti, di cui 5 confermati, nella regione di Lisbona (Ovest). «Questi casi, per lo più di giovani tutti di sesso maschile, presentano lesioni ...