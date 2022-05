Calciomercato Serie A LIVE | Belotti riflette | sacrificio Bastoni | anche lo United su Botman

(Di mercoledì 18 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 18 MAGGIO Insidia Msterper, centrale di proprietà del Lille (CLICCA QUI)Milan, c’è l’idea Brekalo per il nuovo attacco (CLICCA QUI)deve decidere cosa fare: rinnovo con il Toro o nuova esperienza (CLICCA QUI)Napoli, Milan e Inter, tre big osservano Arnautovic e ci fanno un ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - Gazzetta_it : Zhang-Inzaghi, intesa totale sul rinnovo: a breve incontro e firma, ecco le cifre #Inter #calciomercato - Fantacalcio : Calciomercato 2022/23, decise tutte le date: quando inizia e quando finisce - BianconeraNews : #Pjanic si riavvicina alla #SerieA. #crocierabianconera -

Chissà che non sia arrivato il momento per la squadra che fu grande col compianto Brian Clough di tornare nella massimainglese. 23 ANNI DI ATTESA - Una società storica come il Nottingham ...Il suo primo gol inA, in pieno recupero nel pareggio contro la Salernitana l'8 maggio scorso, tiene appese ad un filo le speranze salvezza dei rossoblù: la sconfitta con l'Inter ha portato il ...Trentottesima giornata Serie A, Torino-Roma: probabili formazioni ... lo sport e la scrittura. Da qui nasce Ok Calciomercato: commenti, news, video e aggiornamenti esclusivi sul mondo del pallone, ...Manca una partita al termine della stagione di Serie A e poi sarà mercato: ufficializzate le date di apertura e chiusura per i trasferimenti Il calciomercato estivo è ormai alle porte e ci si prepara ...