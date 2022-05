Calcio: Abraham, 'a Roma mi sono sentito da subito a casa' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non è mai facile ambientarsi in un paese nuovo, ma qui mi sono sentito da subito a casa". Lo dice l'attaccante della Roma Tammy Abraham a Sky Sport. "Per questo ho promesso di ripagare dando tutto me stesso, il mio cuore, il mio sangue e il mio sudore. Il modo migliore per ricambiare tutto ciò sarà sollevare un trofeo. Nel complesso posso dire che giocare in Italia è una delle esperienze più belle della mia vita". Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - "Non è mai facile ambientarsi in un paese nuovo, ma qui mida". Lo dice l'attaccante dellaTammya Sky Sport. "Per questo ho promesso di ripagare dando tutto me stesso, il mio cuore, il mio sangue e il mio sudore. Il modo migliore per ricambiare tutto ciò sarà sollevare un trofeo. Nel complesso posso dire che giocare in Italia è una delle esperienze più belle della mia vita".

