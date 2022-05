Brasile: freddo polare,termometri sotto zero in alcuni Stati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'ondata di freddo polare ha colpito San Paolo, Rio de Janeiro e altri Stati brasiliani, dove si sono registrate le temperature più basse dell'anno e persino le prime nevicate. Stamani i termometri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'ondata diha colpito San Paolo, Rio de Janeiro e altribrasiliani, dove si sono registrate le temperature più basse dell'anno e persino le prime nevicate. Stamani i...

Advertising

itsmc17 : RT @gvllesbae: adesso in Brasile fa freddo ma beati voi scusate io con questo caldo non vivo - gvllesbae : adesso in Brasile fa freddo ma beati voi scusate io con questo caldo non vivo - ChicQ71 : Allerta nazionale in Brasile per l'arrivo di gelate e freddo intenso! - Arachide_Gang : @sole202022 Io no. In Brasile fa freddo - thedeparbed : pensando a freddo che scarica libano come se fosse la peggio merdaccia e poi va DAL FASCIO e gli dice mmm sì quando… -