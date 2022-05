Bebe Vio guerriera moderna con l’abito-armatura a Cannes 75 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bebe Vio è arrivata in Croisette con un look iper casual, composto da jeans strappati, body nero con motivo incrociato sul décolleté di Nike e sneakers. L’atleta ha tenuto il meglio per la sera, presentandosi sul tappeto rosso dell’opening ceremony di Cannes 75 con un outfit perfetto (SBIRCIA i look delle altre star). Non ha rinunciato alle scarpe da tennis, arricchite però con il tacco. Una guerriera in Dior Bebe in Dior a Cannes“Il vestito-armatura è stato top per affrontare tutta la travolgente bellezza ed emozione del mio primo red carpet alla serata di apertura del Festival di Cannes”, ha scritto Bebe Vio su Instagram. E’ vero, l’abito dall’intricato motivo con le spalle larghe di Dior ricorda una corazza ma Bebe ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)Vio è arrivata in Croisette con un look iper casual, composto da jeans strappati, body nero con motivo incrociato sul décolleté di Nike e sneakers. L’atleta ha tenuto il meglio per la sera, presentandosi sul tappeto rosso dell’opening ceremony di75 con un outfit perfetto (SBIRCIA i look delle altre star). Non ha rinunciato alle scarpe da tennis, arricchite però con il tacco. Unain Diorin Dior a“Il vestito-è stato top per affrontare tutta la travolgente bellezza ed emozione del mio primo red carpet alla serata di apertura del Festival di”, ha scrittoVio su Instagram. E’ vero,dall’intricato motivo con le spalle larghe di Dior ricorda una corazza ma...

