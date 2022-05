Auto parcheggiata in discesa finisce nel giardino di un asilo a L’Aquila: morto uno dei sei bambini feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) La macchina era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Indagata la proprietaria dell’Auto. Proclamato il lutto cittadino Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 maggio 2022) La macchina erain una strada inquando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Indagata la proprietaria dell’. Proclamato il lutto cittadino

