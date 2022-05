Appalti Asl Napoli 1 | al via in Procura le audizioni degli indagati

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso gli interrogatori negli uffici delladinell’ambito delle indagini suglidell’Asl1 tra i quali spicca quello da 18 milioni di euro riguardante gli ospedali modulari fatti realizzare in piena crisi sanitaria per fronteggiare l’emergenza pandemica a, Caserta e Salerno. Secondo quando si è appreso, alcune delle persone alle quali l’ufficio inquirente ha fatto pervenire gli inviti a comparire si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Gli interrogatori più attesi, quelli riguardanti, il manager dell’ASL Ciro Verdoliva e il coordinatore della task force regionale istituita per fronteggiare il Covid-19, Italo Giulivo, ma anche quelliimprenditori intercettati dagli investigatori, si terranno nei ...

Si allarga l' inchiesta della Procura di Napoli sugliindetti in Campania per fronteggiare l'emergenza Covid - 19. Sono complessivamente 23 gli ... figurano anche il direttore generale della......indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di tre filoni investigativi che riguardano gli... indagato per frode in pubbliche forniture e turbata libertà del procedimento, il manager dell'... Appalti Asl per fronteggiare Covid, 23 indagati a Napoli Ventitre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell’ambito di tre filoni investigativi che riguardano gli appalti indetti per fronteggiare la pandemia. Lo ren ...Appalti in Campania per far fronte all'emergenza Covid. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati 23 persone, alle quali è stato notificato un invito a comparire.