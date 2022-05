AOC | lancia il monitor gaming AGON PRO AG274QZM

Advertising

HWLegend : AGON by AOC – uno dei leader mondiali nei monitor gaming e accessori IT – annuncia AGON PRO AG274QZM da 68,58 cm (2… - Nexthardware : AOC lancia l'AGON PRO AG274QZM -

Nexthardware

... l'AG274QZM offre luci RGB Light FX sul retro, che possono essere sincronizzate con altri dispositivi AGON by. Il logo AGON viene proiettato sulla scrivania per dare un tocco in più. Il ...Con una luminosità di picco di 300 nits , il CU34P2C dipuò gestire una forte illuminazione ambientale e la luce indiretta del sole, mentre i suoi ampi angoli di visualizzazione ( 178°/178° ) ... AOC lancia l'AGON PRO AG274QZM AGON by AOC, uno dei leader mondiali nei monitor gaming e accessori IT, annuncia AGON PRO AG274QZM da 68,58 cm (27), un monitor da gaming super veloce (240 Hz) con risoluzione QHD e uno spettacolare ...AGON by AOC lancia il monitor gaming ad alte prestazioni AGON PRO AG274QZM con pannello IPS MiniLED, diagonale da 27 pollici, frequenza di refresh fino a 240 Hz, certificazione VESA HDR1000, luminanza ...