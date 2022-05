Alfonso Signorini commenta le scelte di Manuel Bortuzzo e suo padre

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Perè stato uno dei concorrenti più desiderati del GF Vip, da lui sempre supportato. Cosa pensa il conduttore dei nuovi sviluppi che riguardano uno dei suoi pupilli, dell’addio a Lulù Selassiè ma anche della frecciatina dia Mara Venier l’ha confidato rispondendo su Chi alle parole di una lettrice. E’ sulla sua rivista di gossip cheha voluto rispondere una volta per tutte rivelando se il suo pensiero suè cambiato in queste settimane.e Lulù Selassié restano al centro del gossip anche se del loro amore sembra non sia rimasto nulla. Entrambi hanno rilasciato interviste, li abbiamo visti a Verissimo con due ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Alfonso Signorini dice cosa pensa su Manuel Bortuzzo: 'La fama bisogna saperla gestire' - fanpage : Alfonso Signorini non le manda a dire - infoitcultura : Alfonso Signorini sul comportamento di Manuel Bortuzzo: “Bisogna saper gestire la fama” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini commenta così la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo - AngoloDV : Alfonso Signorini parla di Manuel Bortuzzo #AngolodelleNotizie #signorini #Manuel #gfvip -

Queste le sue parole sulla rivista diretta da. In una delle sue prime interviste , Luigi Strangis dopo Amici non ha parlato di Carola Puddu. Invece, oggi il vincitore del talent ...interviene sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù per la prima volta. Il nuotatore ha lasciato la principessa conosciuta dentro la casa del Grande Fratello Vip con un comunicato ...Per Alfonso Signorini Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più desiderati del GF Vip, da lui sempre supportato. Cosa pensa il conduttore dei nuovi sviluppi che riguardano uno dei suoi pupilli, ...ll conduttore del reality di Canale 5 ha detto la sua sulla fina della love story tra la Selassié e Bortuzzo: le sue parole ...