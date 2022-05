Al via il Festival di Cannes 2022, il look di Didi Stone infiamma la Croisette (Di mercoledì 18 maggio 2022) La modella ha sfilato sul primo red carpet in un corpetto gioiello Roberto Cavalli, contrastato nella parte inferiore da una lunga gonna di seta. L'influencer non si è risparmiata neanche per l'after party. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) La modella ha sfilato sul primo red carpet in un corpetto gioiello Roberto Cavalli, contrastato nella parte inferiore da una lunga gonna di seta. L'influencer non si è risparmiata neanche per l'after party. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Ffoodinstitute : RT @fsoglian: Festival Nazionale della Dieta Mediterranea @Mipaaf_ @paestumparco @Ffoodinstitute @compollica via @datamagazine_it https:/… - Cosenza2punto0 : Al via la quarta edizione del “Festival delle Candele” al Castello Svevo ? - SMSNEWSOFFICIAL : AL VIA IL @Festival_Cannes 2022. IL PRESIDENTE DELL’UCRAINA ZELENSKY DURANTE LA CERIMONIA D’APERTURA: “CHIEDO AL CI… - JGiusi : RT @WeCinema: Bonjour tout le monde! ????? Al via la 75esima edizione del Festival di Cannes con un programma super! L'Italia da sostenere co… - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: #FrancoBattiato ci ha lasciato un anno fa e ci manca sempre più. Questa sera su @SkyArte va in onda la prima puntata di… -