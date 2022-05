Afghanistan, scuole segrete per le ragazze: 'L'istruzione può salvarci da questa oscurità' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nascosta in un quartiere residenziale, si trova una delle nuove scuole 'segrete' dell'Afghanistan , un piccolo ma potente atto di sfida contro i Talebani. Una dozzina di ragazze adolescenti sta ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nascosta in un quartiere residenziale, si trova una delle nuove' dell', un piccolo ma potente atto di sfida contro i Talebani. Una dozzina diadolescenti sta ...

Advertising

Luce_news : Afghanistan, scuole segrete per le ragazze: “L’istruzione può salvarci da questa oscurità” - 1AvvVincenziS : distruzione sistematica di edifici civili, ospedali, scuole, deportazioni, fosse comuni cremazione cadaveri, stupri… - Kurosh_74 : Nella maggior parte dell'Afghanistan le ragazze adolescenti non sono ancora autorizzate a tornare in classe dai tal… - Agenpress : Afghanistan. I talebani impediscono l'istruzione alle ragazze, nascono le 'scuole segrete' - paceinguerra : RT @mimosaosa: Avete mai provato a indossare un #burka? Certo che no. Io lo faccio fare quando vado a parlare nelle scuole e bambini e rag… -