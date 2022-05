Addio a Paulo Dybala: lascia la Juventus con un record imbattibile (Di mercoledì 18 maggio 2022) Paulo Dybala se ne andrà a fine anno dalla Juventus, lasciando un enorme rimpianto nel cuore dei tifosi bianconeri e un grande record. Anche i più grandi amore a livello calcistico prima o poi sono destinati a finire, con Paulo Dybala che a fine anno dovrà dire Addio ai colori bianconeri dopo ben 7 anni di grandissime prestazioni da parte dell’argentino, dimostrandosi in questo periodo di tempo uno dei più grandi numeri 10 che abbiano mai giocato con la maglia della Signora, lasciando così con un record che difficilmente sarà battibile. Paulo Dybala Juventus (Ansa Foto)Le lacrime che hanno seguito la fine di Juventus contro Lazio da parte di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 18 maggio 2022)se ne andrà a fine anno dallando un enorme rimpianto nel cuore dei tifosi bianconeri e un grande. Anche i più grandi amore a livello calcistico prima o poi sono destinati a finire, conche a fine anno dovrà direai colori bianconeri dopo ben 7 anni di grandissime prestazioni da parte dell’argentino, dimostrandosi in questo periodo di tempo uno dei più grandi numeri 10 che abbiano mai giocato con la maglia della Signora,ndo così con unche difficilmente sarà battibile.(Ansa Foto)Le lacrime che hanno seguito la fine dicontro Lazio da parte di ...

