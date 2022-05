William e Kate vogliono “svecchiare” la Monarchia

(Di martedì 17 maggio 2022) Il principeMiddleton hanno cercato di affrontare ciò che è andato storto nel loro recente tour ai Caraibi. Dopo aver analizzato i fallimenti del loro viaggio hanno deciso di modernizzare laconcretamente e di partire con il protocollo. Una vera e propria rivoluzione per salvare l’integrità della Corona., la loro idea diIl tour nei Caraibi dello scorso marzo pernon è stato semplice. Tra accuse di colonialismo, richieste di risarcimenti e manifestazioni in cui i principi e le principesse venivano invitati a tornare nella fiabe, i due duchi si sono ritrovati a dover fronteggiare polemiche e aspre critiche. Critiche che però hanno fatto aprire loro gli occhi, che ora sono consapevoli ...

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton e il principe William mai visti così: ecco perché questo video è virale - #Middleton #principe… - VanityFairIt : Chiamateli coi loro nomi - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: la scherzosa reazione di William vedendo Kate giocare con un bimbo durante la visita in una scuola ?? ht… - infoitcultura : Kate gioca con un bimbo. William scherza: 'portatela via prima che voglia un altro figlio' - kopp_co : #Lunedi Il principe William e Kate Middleton sostengono il benessere della salute mentale mentre Meghan Markle e il… -

Tenendosi per mano,camminano ignari di essere ripresi. Ed è proprio la loro spontaneità, che mostra tra l'altro una coppia in piena salute , a colpire i follower. Il video postato su ......un ruolo nel chiave nelle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II e soprattutto per prendere parte alla Royal Premiere del film alla presenza del Principee di...In particolare, William ha commesso più di uno scivolone nel corso del suo viaggio nei Caraibi insieme a Kate. La stampa non gli ha dato tregua e il Principe si è trovato a dover compiere una di ...Marito e moglie camminano vicini vicini nella hall di un albergo, tenendosi per mano e sussurrandosi qualcosa che solo loro possono sentire. Una scena normale, certo. Se i protagonisti non fossero Kat ...