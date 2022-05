Ultime Notizie – Caos in Forza Italia, Salini ‘rimosso’ tace in attesa di un chiarimento con Tajani (Di martedì 17 maggio 2022) Il caso Salini con le tensioni Ronzulli-Gelmini continua ad agitare Forza Italia. Da quando è stato ‘rimosso’ dall’incarico di coordinatore regionale in Lombardia e sostituito dalla senatrice Licia Ronzulli, Massimiliano Salini ha parlato solo con una nota ufficiale, diffusa alla stampa domenica mattina scorsa. Ad oggi l’eurodeputato mantiene la consegna del silenzio e, a quanto apprende l’Adnkronos, non intende parlare di quanto accaduto, in attesa di un colloquio chiarificatore con il numero due di Fi, Antonio Tajani, che potrebbe avvenire a breve a Bruxelles. Valgono quindi le parole contenute nel comunicato, dove Salini, si è detto ”sorpreso e amareggiato” per la decisione di ‘togliergli’ la carica di commissario regionale senza fornire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Il casocon le tensioni Ronzulli-Gelmini continua ad agitare. Da quando è statodall’incarico di coordinatore regionale in Lombardia e sostituito dalla senatrice Licia Ronzulli, Massimilianoha parlato solo con una nota ufficiale, diffusa alla stampa domenica mattina scorsa. Ad oggi l’eurodeputato mantiene la consegna del silenzio e, a quanto apprende l’Adnkronos, non intende parlare di quanto accaduto, indi un colloquio chiarificatore con il numero due di Fi, Antonio, che potrebbe avvenire a breve a Bruxelles. Valgono quindi le parole contenute nel comunicato, dove, si è detto ”sorpreso e amareggiato” per la decisione di ‘togliergli’ la carica di commissario regionale senza fornire ...

Advertising

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - RedazioneDedalo : Palermo – Trenta borse di studio a giovani musicisti siciliani - corgiallorosso : Il #Milan su #Cristante: primi contatti con l’agente - TuttoASRoma : MOURINHO Ceferin (Pres. UEFA): “L’ho sentito dopo Roma-Leicester, era emozionato per la finale di Conference” -