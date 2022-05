TFA sostegno VII ciclo | ecco il bando Corso di preparazione | proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio

Advertising

WebhouseM : ??????PROVA SCRITTA - TFA SOSTEGNO ????? ?? info ???? - WebhouseM : ??????PROVA SCRITTA - TFA SOSTEGNO ????? ?? info ???? - zazoomblog : TFA sostegno VII ciclo preselettiva annullata in numerose Università [AGGIORNATO con Trieste Roma Foro Italico Moli… - tifatait : TFA sostegno VII ciclo, preselettiva annullata in numerose Università [AGGIORNATO con Calabria, Salerno, UniNT, Uni… - WebhouseM : ??????PROVA SCRITTA - TFA SOSTEGNO ????? ?? info ???? -

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

aggiornamento del 17/05/2022: dal 24 al 27 maggio 2022 si terranno le prove preselettive delVII ciclo, e per alcune Università il termine ultimo per presentare la propria candidatura è scaduto. Inoltre, alcuni Atenei hanno eliminato la fase di preselezione, poiché in questi ...Secondo i numeri diffusi dalla Cgil, per il prossimo anno i posti per il corso di specializzazioneall'Università di Trento sono 40 per la scuola media e 35 per le superiori . "Già ... TFA Sostegno VII ciclo: bandi scaduti e preselettive eliminate in alcune Università aggiornamento del 17/05/2022: dal 24 al 27 maggio 2022 si terranno le prove preselettive del TFA Sostegno VII ciclo, e per alcune Università il termine ultimo per presentare la propria candidatura è ...Con Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 il Ministero ha dato il via al VII ciclo del TFA sostegno per il conseguimento della relativa specializzazione, distinta per grado di scuola. Le date di svolgiment ...