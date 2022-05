Rampelli: no all’inceneritore, l’obiettivo è rifiuti zero. Il Pd vuole bruciare tutto per aiutare gli amici (Di martedì 17 maggio 2022) “Nel programma elettorale del centrodestra per il Campidoglio ci siamo dichiarati non favorevoli alla politica dei bruciatori, perché sul territorio esistono già impianti a combustione e basta creare una sola nuova linea per raggiungere l’equilibrio per Roma e per il Lazio”. Così Fabio Rampelli su Facebook. Un lungo post che definisce la linea del partito di Giorgia Meloni sui rifiuti, tema tornato prepotentemente di attualità dopo la decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di piazzare un inceneritore nei pressi di Santa Palomba, a due passi dalla Capitale. Un progetto imposto dall’alto, non condiviso neppure dalla sua maggioranza di centrosinistra. rifiuti, Rampelli: noi contrari ai bruciatori “Più esattamente nei programmi elettorali per le amministrative del 2016 e del 2021 abbiamo perorato la causa dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) “Nel programma elettorale del centrodestra per il Campidoglio ci siamo dichiarati non favorevoli alla politica dei bruciatori, perché sul territorio esistono già impianti a combustione e basta creare una sola nuova linea per raggiungere l’equilibrio per Roma e per il Lazio”. Così Fabiosu Facebook. Un lungo post che definisce la linea del partito di Giorgia Meloni sui, tema tornato prepotentemente di attualità dopo la decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di piazzare un inceneritore nei pressi di Santa Palomba, a due passi dalla Capitale. Un progetto imposto dall’alto, non condiviso neppure dalla sua maggioranza di centrosinistra.: noi contrari ai bruciatori “Più esattamente nei programmi elettorali per le amministrative del 2016 e del 2021 abbiamo perorato la causa dei ...

SecolodItalia1 : Rampelli: no all’inceneritore, l’obiettivo è rifiuti zero. Il Pd vuole bruciare tutto per aiutare gli amici… - aldocardoni : Rifiuti, Rampelli: No all’inceneritore a Roma, la strada è rifiuti zero - FratellidItalia : Rifiuti, Rampelli: No all’inceneritore a Roma, la strada è rifiuti zero -