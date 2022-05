Post puntata disastroso per Maria Laura De Vitis | “E’ una calcolatrice!” | esplode la diffidenza contro di lei VIDEO

(Di martedì 17 maggio 2022) La naufragaDeviene sottoa a giudizi durissimi in diretta: le sue lacrime non hanno convinto i compagni.De(fonte youtube)La vincitrice de “La Pupa e il Secchione”Denon ha perso tempo dopo la fine del format di Barbara D’Urso, saltando immediatamente nel cast di Ilary Blasi. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha infatti guadagnato le rive di Cayo Cochinos in compagnia di Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger: il trio è stato ribattezzato “le Conquistadoras“.ha dalle prime battute avvicinato il figlio d’arte Alessandro Iannone, monitorata dallo sguardo attento e protettivo della di lui madre Carmen ...

Advertising

VScanuforever : @contechristino Soprattutto manca la diretta il rischio della imprevisto l’impossibilità di tagli e aggiustamenti i… - DBalcanio : Sentite bene cosa dice Nicolas ora nel daytime post puntata di venerdì Ho detto che ha chiesto ad Alessandro di nom… - SerieTvserie : Le Iene: anticipazioni puntata 17 maggio 2022, conduttori, servizi - SerieTvserie : Fuori dal Coro: anticipazioni puntata 17 maggio 2022, ospiti, contatti - tvblogit : Le Iene: anticipazioni puntata 17 maggio 2022, conduttori, servizi -

Nel corso delladel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi andata in onda ieri, hanno fatto il ... dato che l'ha attaccato tramite unpubblicato tra le storie del suo profilo ...'Non ti guarda perché ti ha promesso che non avresti mai più visto i suoi occhi', ha concluso Vasquez, chiudendo quello che a molti è sembrato un siparietto preso da unadi Law&Order .Dopo quanto avvenuto nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Alvin ha pubblicato un post su Instagram prendendo di mira Ilary Blasi: l’inviato in Honduras le ...Nuova puntata Report anticipazioni, l'inchiesta su Walter Biot e gli altri servizi in .... Scopriamo quali saranno le tre inchieste più importante della nuova puntata di oggi di Report e le anticipazi ...