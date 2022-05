Pnrr, finanziati due progetti (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ambito delle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr – sono stati ammessi a finanziamento due progetti presentati dall’Ambito S01 2, Comune di Scafati capofila, per un importo complessivo di 926.500,00 euro. Le attività rientrano nella Missione 5, componente 2, sottocomponente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 sub investimenti 1.1.1. e 1.2. Il primo progetto, finanziato per 715.000,00 euro, prevede la riqualificazione di una struttura pubblica, collocata in uno dei territori dell’Ambito, da adibire a centro di accoglienza per disabili. Il secondo progetto, ritenuto idoneo e ammesso a finanziamento per l’importo di 211.500,00 euro consentirà di garantire attività a sostegno di minori e famiglie con gravi difficoltà. “Si tratta – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – di due importanti proposte progettuali in ambito ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) Nell’ambito delle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza –– sono stati ammessi a finanziamento duepresentati dall’Ambito S01 2, Comune di Scafati capofila, per un importo complessivo di 926.500,00 euro. Le attività rientrano nella Missione 5, componente 2, sottocomponente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 sub investimenti 1.1.1. e 1.2. Il primo progetto, finanziato per 715.000,00 euro, prevede la riqualificazione di una struttura pubblica, collocata in uno dei territori dell’Ambito, da adibire a centro di accoglienza per disabili. Il secondo progetto, ritenuto idoneo e ammesso a finanziamento per l’importo di 211.500,00 euro consentirà di garantire attività a sostegno di minori e famiglie con gravi difficoltà. “Si tratta – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – di due importanti proposte progettuali in ambito ...

