(Di martedì 17 maggio 2022) Dalla piattaforma unica per l'impresa, con l'obiettivo di semplificare l'iter burocratico delle gare di appalto, al car pooling per la pubblica amministrazione, per richiedere e offrire il trasporto ...

Sono alcuni degli oltre 40 progetti, in linea con le sei missioni del, frutto del lavoro della- LuissTask Force, contenuti in un documento programmatico presentato alle ...La prima giornata vedrà la presentazione del documento programmatico realizzato dallaTask Force, ovvero dei gruppi di lavoro tra Ceo della community e studentesse e studenti della ... Pnrr: da CeoforLife 40 progetti in linea con le sei missioni - Economia Dalla piattaforma unica per l'impresa, con l'obiettivo di semplificare l'iter burocratico delle gare di appalto, al car pooling per la pubblica amministrazione, per richiedere e offrire il trasporto d ...Coniugare innovazione, rispetto dell'ambiente e della persona per una crescita economica inclusiva, attenta ad avere un impatto positivo sulla società: saranno questi i temi su cui si confronteranno C ...