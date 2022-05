Piazza Affari positiva, banche in evidenza (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura positiva per Piazza Affari che, come del resto anche gli altri listini europei, si è mossa in scia delle indicazioni arrivate dalla Cina, dove il miglioramento della situazione sanitaria potrebbe spingere le autorità ad allentare le restrizioni. Nel corso della seconda parte le piazze finanziarie di Eurolandia hanno ridotto i guadagni in scia delle dichiarazioni arrivate da Klaas Knot: nel caso in cui l’inflazione dovesse continuare a crescere, ha detto il n.1 della banca centrale olandese, nel meeting di luglio la Bce potrebbe alzare il costo del denaro di mezzo punto percentuale. Sul Ftse MIb, che oggi si è fermato a 24.301,65 punti (+1,12%), spicca il recupero di Unipol (+3,32%), dopo le vendite che hanno fatto da corollario alla decisione di non procedere alla fusione con Unipolsai (+0,3%). Denaro anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusuraperche, come del resto anche gli altri listini europei, si è mossa in scia delle indicazioni arrivate dalla Cina, dove il miglioramento della situazione sanitaria potrebbe spingere le autorità ad allentare le restrizioni. Nel corso della seconda parte le piazze finanziarie di Eurolandia hanno ridotto i guadagni in scia delle dichiarazioni arrivate da Klaas Knot: nel caso in cui l’inflazione dovesse continuare a crescere, ha detto il n.1 della banca centrale olandese, nel meeting di luglio la Bce potrebbe alzare il costo del denaro di mezzo punto percentuale. Sul Ftse MIb, che oggi si è fermato a 24.301,65 punti (+1,12%), spicca il recupero di Unipol (+3,32%), dopo le vendite che hanno fatto da corollario alla decisione di non procedere alla fusione con Unipolsai (+0,3%). Denaro anche ...

