Paga un caffè due euro e chiama i vigili: mille euro di multa a un bar (Di martedì 17 maggio 2022) Il cliente si è indispettito per il prezzo del decaffeinato messicano. Confartigianato Firenze: "Non considerare la qualità di un prodotto dove c'è un grande lavoro dietro è qualcosa che amareggia profondamente". L'articolo proviene da DireDonna.

