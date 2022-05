Oriocenter | riapre il Lego Store | per l’inaugurazione una Bmw di mattoncini

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 maggio 2022) Orio al Serio. Sabato 21 maggio, il Gruppoe Percassi riaprono le porte del, punto di riferimento per tutti i fan e le fandella zona. “Ilbergamasco si inserisce nel piano di espansione di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma nuove aperture sul territorio nazionale ed europeo nel corso dei prossimi anni”, spiega Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail. Ad accogliere i visitatori, i modelli in 3D di Star Wars costruiti con 44.173e di City, frutto di 135 ore di lavoro: i fan grandi e piccini, si troveranno immersi in un tripudio di colori Una nuova veste quella del negozio, ma con gli stessi servizi di sempre e il 100% dell’assortimento disponibile, inclusi i prodotti ...