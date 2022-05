Napoli | tredicenne ferito alla schiena in classe Due mesi fa un altro caso di bullismo in quella scuola

Leggi su secoloditalia

Un ragazzino di 13 anni è statocon un'arma da taglio in unamedia di Melito, in provincia di. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 nella"Marino Guardano". Non è ancora chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento. Il giovane è stato trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. La ferita sarebbe lieve, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Il 13enne non è comunque in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei Carabinieri della tenenza di Melito.