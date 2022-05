Musk ferma (di nuovo) la scalata a Twitter. Ma stavolta è una scelta saggia (Di martedì 17 maggio 2022) L’operazione Musk-Twitter non può andare avanti fino a quando la società non chiarirà quanti account falsi sono presenti sulla piattaforma. Lo ha scritto sul proprio profilo il diretto interessato, Elon Musk, specificando come il numero degli utenti fake non deve superare il 5%. La sua sensazione, tuttavia, è che ammontino ad almeno quattro volte tanto quelli dichiarati dalla società. La polemica è nata venerdì, quando il proprietario di Tesla ha minacciato di mandare tutto all’aria, e si è rinfocolata ieri, con il ceo Parag Agrawal che si è rifiutato di svolgere questa operazione di controllo. “Innanzitutto, permettetemi di affermare l’ovvio” ha dichiarato il numero uno dell’azienda. “Lo spam danneggia l’esperienza di persone reali su Twitter e quindi può danneggiare la nostra attività. Per questo, ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) L’operazionenon può andare avanti fino a quando la società non chiarirà quanti account falsi sono presenti sulla piattaforma. Lo ha scritto sul proprio profilo il diretto interessato, Elon, specificando come il numero degli utenti fake non deve superare il 5%. La sua sensazione, tuttavia, è che ammontino ad almeno quattro volte tanto quelli dichiarati dalla società. La polemica è nata venerdì, quando il proprietario di Tesla ha minacciato di mandare tutto all’aria, e si è rinfocolata ieri, con il ceo Parag Agrawal che si è rifiutato di svolgere questa operazione di controllo. “Innanzitutto, permettetemi di afre l’ovvio” ha dichiarato il numero uno dell’azienda. “Lo spam danneggia l’esperienza di persone reali sue quindi può danneggiare la nostra attività. Per questo, ...

Advertising

Lor3nzoF : Ma quando Musk diceva che la destra è stata ferma e si spostava solo la sinistra, subito applaudito da Renzi, lo so… - Esposito5Madda : Perché Musk si ferma (per ora) su Twitter - 83napolano : RT @CeotechI: Twitter, acquisizione ferma per analizzare gli account falsi #Acquisizioni #Affari #Business #ElonMusk #MobileNews #Musk #Not… - CF22092013 : RT @CeotechI: Twitter, acquisizione ferma per analizzare gli account falsi #Acquisizioni #Affari #Business #ElonMusk #MobileNews #Musk #Not… - BDaigo : Perché Musk si ferma (per ora) su Twitter - Italian Tech -