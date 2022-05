”Mai avuta la patente in vita mia”: così un 73enne alla guida fermato per un controllo (Di martedì 17 maggio 2022) Labico. Era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Casilina. Velocità sostenuta, nessuna infrazione stradale e rispetto del codice: tutto nella norma, apparentemente. A parte l’età avanzata, 73 anni, di primo acchito non c’era davvero nulla di particolare in lui. Tuttavia, alla semplice richiesta di mostrare la patente, l’anziano signore si è mostrato impossibilitato a farlo. Il motivo? Non l’ha mai avuta, a quanto pare. Leggi anche: Paura a Labico, si barrica in casa con tanto di armi e minaccia di uccidersi 73enne di Labico alla guida senza patente Alle domande dei Carabinieri, l’uomo ha risposto di non aver mai preso la patente e di aver fatto sempre affidamento sugli altri, ma questa volta, però, aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Labico. Eradella sua auto e stava percorrendo via Casilina. Velocità sostenuta, nessuna infrazione stradale e rispetto del codice: tutto nella norma, apparentemente. A parte l’età avanzata, 73 anni, di primo acchito non c’era davvero nulla di particolare in lui. Tuttavia,semplice richiesta di mostrare la, l’anziano signore si è mostrato impossibilitato a farlo. Il motivo? Non l’ha mai, a quanto pare. Leggi anche: Paura a Labico, si barrica in casa con tanto di armi e minaccia di uccidersidi LabicosenzaAlle domande dei Carabinieri, l’uomo ha risposto di non aver mai preso lae di aver fatto sempre affidamento sugli altri, ma questa volta, però, aveva ...

