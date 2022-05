(Di martedì 17 maggio 2022) ANCONA - Un pezzo del suo cuore resterà lì, nella corsia d'un ospedale che per due mesi è stata casa. Speranza, soprattutto. Doris Nardin nel raccontare si lascia condurre dalla commozione. 'Grazie ...

Le ricostruiscono la calotta cranica, da Como a Torrette intervento prodigio per Marta. Ecco cosa è successo