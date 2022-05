La Zanzara, lite Giovanardi-Parenzo: ‘Criminalizzate alpini ma applaudite il Pride’. ‘Dici cose gravi. Aspettiamo tue scuse su Cucchi’ (Di martedì 17 maggio 2022) Scontro rovente alla Zanzara (Radio24) tra l’ex senatore Carlo Giovanardi e David Parenzo. La miccia è data dalle parole di Giovanardi sui casi di molestie avvenute durante l’adunata degli alpini a Rimini: “Qui abbiamo due pesi e due misure. Al Gay Pride dileggiano Cristo, la Madonna e i Santi e tutti applaudono e dicono che va benissimo. E invece questi vecchietti (alpini, ndr) vengono criminalizzati“. Il giornalista insorge: “Ma non è che al Gay Pride chi partecipa passa a palpare le persone. Cosa dici? Cosa c’hai nella testa?”. “Ah, non lo so – ribatte Giovanardi – Non sai neanche tu cosa facciano al Gay Pride. Io sono una persona ragionevole che non si fa pigliare per i fondelli dalla propaganda di una macchina del fango che ha voluto criminalizzare 400mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Scontro rovente alla(Radio24) tra l’ex senatore Carloe David. La miccia è data dalle parole disui casi di molestie avvenute durante l’adunata deglia Rimini: “Qui abbiamo due pesi e due misure. Al Gay Pride dileggiano Cristo, la Madonna e i Santi e tutti applaudono e dicono che va benissimo. E invece questi vecchietti (, ndr) vengono criminalizzati“. Il giornalista insorge: “Ma non è che al Gay Pride chi partecipa passa a palpare le persone. Cosa dici? Cosa c’hai nella testa?”. “Ah, non lo so – ribatte– Non sai neanche tu cosa facciano al Gay Pride. Io sono una persona ragionevole che non si fa pigliare per i fondelli dalla propaganda di una macchina del fango che ha voluto criminalizzare 400mila ...

