Gli oculisti chiedono più fondi per la chirurgia del cristallino (Di martedì 17 maggio 2022) L'intervento rifrattivo del cristallino, che permette di rimuovere la lente naturale opacizzata, è la tecnica che meglio permette di rimuovere la cataratta e insieme di correggere altri difetti refrattivi dell'occhio come miopia, ipermetropia, astigmatismo e anche la presbiopia, cioè la difficoltà di vedere da vicino. Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) che rappresenta i 7mila oculisti italiani, sostiene sia «l'intervento da consigliare a tutti i pazienti, anche se il Servizio sanitario nazionale è impreparato a eseguirlo e spesso non è proprio in grado di proporlo. In ogni caso è l'unico intervento apprezzato e voluto dai pazienti, anche se sono obbligati a pagarne l'intero elevato costo». Con 650mila interventi all'anno, Piovella ricorda che la chirurgia della cataratta è l'intervento più eseguito ...

