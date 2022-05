Feyenoord, UFFICIALE: primo contratto per il figlio di van Persie (Di martedì 17 maggio 2022) primo contratto per Shaqueel van Persie. Il 15enne attaccante esterno, figlio di Robin, ex Arsenal e Manchester United, ha firmato fino al 2025... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022)per Shaqueel van. Il 15enne attaccante esterno,di Robin, ex Arsenal e Manchester United, ha firmato fino al 2025...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Il #Feyenoord va in ritiro prima della finale di #ConferenceLeague ???? Sarà dal 18 al 25 maggio in Portogallo ??… - sportli26181512 : Feyenoord: 'La Uefa si scusa, ma l'89% dei biglietti è andato a chi vive in Albania': Dopo la nota ufficiale di ier… - Pasquino70 : RT @Jurix83x: Ufficiale il @Feyenoord ha richiesto all @UEFAcom_it un arbitro italiano per la #finale @europacnfleague @AIA_it #mortaccivos… - Jurix83x : Ufficiale il @Feyenoord ha richiesto all @UEFAcom_it un arbitro italiano per la #finale @europacnfleague @AIA_it… - dodicidodici : Ufficiale: il #feyenoord chiede di poter avere un arbitro e un VAR italiani per la finale di #ConferenceLeague… -