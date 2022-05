Diretta Adesso è ufficiale, c'è la firma: "È inevitabile". Sale la tensione sulla Nato, ma Lavrov spiazza tutti con 3 parole (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stentando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Ore 11.10 Cremlino: le azioni dell'Occidente contro la Russia sono una guerra "Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili". A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov riportato dall'agenzia russa Interfax. Ha aggiunto: "La Russia non può essere isolata politicamente, economicamente o nella sfera dell'informazione. Gli ucraini sono persone pacifiche e di talento, fraterne alla Russia, ma sono state ingannate per molto tempo". Ore 10.55 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stentando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Ore 11.10 Cremlino: le azioni dell'Occidente contro la Russia sono una guerra "Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili". A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov riportato dall'agenzia russa Interfax. Ha aggiunto: "La Russia non può essere isolata politicamente, economicamente o nella sfera dell'informazione. Gli ucraini sono persone pacifiche e di talento, fraterne alla Russia, ma sono state ingannate per molto tempo". Ore 10.55 ...

