Cessione Sampdoria, rumors su un incontro Segafredo con Vialli e Mancini. Pizzarotti... (Di martedì 17 maggio 2022) Tra le voci che impazzano di questi tempi per quanto riguarda l’eventuale Cessione della Sampdoria, alcune coinvolgono soggetti italiani.... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Tra le voci che impazzano di questi tempi per quanto riguarda l’eventualedella, alcune coinvolgono soggetti italiani....

Advertising

CalcioNews24 : #Vidal ha trovato l'advisor che si occuperà della cessione della #Sampdoria ?? - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, dai fondi stranieri a #Pizzarotti: tutti i rumors - SampNews24 : #Vierchowod: «Spero in un gruppo serio. #Giampaolo? Non lo avrei preso» - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria: non ci sono investitori italiani, #Vidal cerca un fondo - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Vidal ha individuato l’advisor: ora l’accelerata? -

Cessione Sampdoria, Vidal nomina l'advisor: interessi da Usa e Golfo Persico Calciomercato.com Cessione Sampdoria, Vidal nomina l'advisor: interessi da Usa e Golfo Persico La salvezza della Sampdoria porta con sé un’altra domanda, inevitabile per i tifosi blucerchiati: quando si concretizzerà la cessione del club Gianluca Vidal, amministratore del trust ‘Rosan’ in cui ... Cessione Sampdoria, dai fondi stranieri a Pizzarotti: tutti i rumors Cessione Sampdoria, dai fondi stranieri a Pizzarotti: tutti i rumors su chi potrebbe rilevare il club blucerchiato Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan nel quale è inserita la Sampdoria, è pronto a ... La salvezza della Sampdoria porta con sé un’altra domanda, inevitabile per i tifosi blucerchiati: quando si concretizzerà la cessione del club Gianluca Vidal, amministratore del trust ‘Rosan’ in cui ...Cessione Sampdoria, dai fondi stranieri a Pizzarotti: tutti i rumors su chi potrebbe rilevare il club blucerchiato Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan nel quale è inserita la Sampdoria, è pronto a ...