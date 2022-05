Cassani | ' Il Giro d' Italia | un amore unico'

(Di martedì 17 maggio 2022) di Angelo Costa Per quanto ex colleghi e dirigenti provino a imitarlo, il miglior Davideresta l'originale. Capace di attraversare con successo le sue svariate vite: ciclista, opinionista ...

, prima volta al"Nel 1970, a Faenza: mio papà Vittorio mi portò sul ponte del paese, a un paio di chilometri dal traguardo, a vedere il passaggio della corsa. Ero tifoso di Gimondi, in ...... l'autore e giornalista Dario Ceccarelli dialogherà con Luciano Clerico e Davide, ex ... il villaggio ufficiale deld'Italia con storia, simboli e gadget relativi alla Corsa Rosa. In attesa ..."Mio padre Vittorio nel 1970 mi portò a Faenza. Nel 1982 il debutto e, nove anni più tardi, la gioia più bella: premiato da Rita Levi Montalcini" ...Pienone per la tappa. Ma domani sulle strade sarà una via crucis: ecco tutti i divieti, piano speciale per ridurre i disagi sull’Emilia ...