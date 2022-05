“Cambia tutto | è anticipato” Don Matteo 13 | decisione Rai | la notizia sorprende il pubblico

(Di martedì 17 maggio 2022) C’è grande attesa per l’appuntamento del 17 maggio, ma intanto è già uscita fuori unaimportante sull’ultima puntata di Don13 con Raoul Bova protagonista. A riferire ogni dettaglio è stato il sito , che ha riferito informazioni legate al palinsesto della Rai. Ilprobabilmente da un lato sarà felice per questa scelta e dall’altra ci sarà anche un pizzico di delusione, cosa che accade sempre quando un programma volge al termine. Fino a poco tempo fa si sapeva altro, ma ora è uscita una voce inedita. Prima di parlarvi dell’ultima puntata di Don13, ad inizio mese c’è stata soddisfazione per Raoul Bova per gli ascolti tv del 5 maggio. Il nuovo parroco è già amatissimo dalnei panni di Don Massimo e i numeri lo confermano, la puntata di ieri sera di Don ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? La decisione cambia tutto: bocciata la 'linea Speranza' sulle #mascherine?? - donchi06 : RT @Gemma_OnlyCY: Lui cambia casa per colpa vostra... Ora eclissatevi del tutto ingrate #WeLoveYouCan - infoitsport : Novità Parma, cambia tutto: arriva la drastica decisione della società - danavaer : Se cambi tutto cambia quante cazzate. Illusioni da continuare a generare. Andare avanti non sempre forse mai chissà - erikaxfoolsgold : @s4ranicole oddio si, io sono team pesca ma d'estate con la mia amica che beve solo quelli al limone cambia tutto -

Calciomercato.com

... una sorta di elogio alla pausa per cercare di scegliere con più attenzionequanto possa ... di arredare e abitare una casa, una riflessione creativa cheil mondo. Il tema del tempo ci ha ...Malgrado le preghiere, il ragazzo si accorge che il suo orientamento sessuale non. "Provavo ... che avrei sposato una donna; ma non si realizzava niente diciò." Isaac de Oliveira End of ... Lazio: cambia tutto in porta, i nomi dei sostituti La Finlandia e la Svezia hanno sempre avuto un orientamento completamente occidentale. Ma ora non si sentono più protette ...Un affare che appariva quasi del tutto definito ma che, invece, potrebbe saltare proprio sul più bello, stando a quanto riferito in queste ore da Sport Mediaset. Come raccontato dal noto portale, infa ...