Calò: “E’ ancora tutto in bilico. Rigore? il contatto c’era e l’ho sentito” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giacomo Calò ha analizzato nel post partita la vittoria ottenuta sul Pisa al Ciro Vigorito. Ultima parte di gara da mezzala per il centrocampista di proprietà del Genoa, che non ha sfigurato. Le sue parole: Fiducia – “A inizio anno era tutta una questione di fiducia, poi quando entri in un contesto con giocatori di alto livello devi inserirti per farti spazio”. Decisione – “Rigore? L’episodio l’arbitro non è andato a vederlo al Var ma io il contatto l’ho sentito” Svantaggio – “In alcuni momenti dovevamo vincere e non abbiamo vinto e a fine stagione ci siamo trovati in una posizione di svantaggio per disputare i play off. Lo spirito però è chiaro, nelle ultime due partite abbiamo giocato con grandi motivazioni e si è visto”. Atteggiamento – “La testa fa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giacomoha analizzato nel post partita la vittoria ottenuta sul Pisa al Ciro Vigorito. Ultima parte di gara da mezzala per il centrocampista di proprietà del Genoa, che non ha sfigurato. Le sue parole: Fiducia – “A inizio anno era tutta una questione di fiducia, poi quando entri in un contesto con giocatori di alto livello devi inserirti per farti spazio”. Decisione – “? L’episodio l’arbitro non è andato a vederlo al Var ma io il” Svantaggio – “In alcuni momenti dovevamo vincere e non abbiamo vinto e a fine stagione ci siamo trovati in una posizione di svantaggio per disputare i play off. Lo spirito però è chiaro, nelle ultime due partite abbiamo giocato con grandi motivazioni e si è visto”. Atteggiamento – “La testa fa ...

