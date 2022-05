Calciomercato Juventus – Di Maria ad un passo: ecco i dettagli (Di martedì 17 maggio 2022) Angel Di Maria si avvicina alla Juventus: nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti fra la società bianconera e Jorge Mendes Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022) Angel Disi avvicina alla: nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti fra la società bianconera e Jorge Mendes

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, ?@juventusfc?: parti vicine all’accordo per prolungare il contratto di #DeLigt fino al 2026 - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro in corso tra la @juventusfc e l'agente di #Pogba - GiovaAlbanese : La #Juventus ha fatto la sua mossa, l'entourage di #Pogba ha registrato la proposta. Tutto come da programma. Il re… - vaccaronni : #calciomercato bollente in casa Juventus @MCaronni - filippoASR1927 : RT @asromaliveit1: Calciomercato Roma, crollano le quote inglesi di Dybala in giallorosso -