Beatriz e Roger prima dell’Isola: il loro segreto spunta fuori, parla Estefania (Di martedì 17 maggio 2022) Beatriz Marino è volata in Honduras per avere un confronto con il suo ex fidanzato Roger Balduino. Dopo alcuni giorni la modella è tornata in Italia ed Estefania, nel corso di alcuni daytime dell’Isola dei Famosi, ha incominciato a prendere le distanze. Beatriz e Roger prima dell’Isola dei Famosi: Estefania sputa il rospo Durante la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 maggio 2022)Marino è volata in Honduras per avere un confronto con il suo ex fidanzatoBalduino. Dopo alcuni giorni la modella è tornata in Italia ed, nel corso di alcuni daytimedei Famosi, ha incominciato a prendere le distanze.dei Famosi:sputa il rospo Durante la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Beatriz e Roger prima dell’Isola: il loro segreto spunta fuori, parla Estefania - ilariacondizio : @myliebes praticamente roger come spesso è successo è poco chiaro nei suoi comportamenti sia con lei e beatriz sia… - RealGossipland : I Tavassi sbugiardano Roger: accordo segreto con Beatriz per andare a L'isola dei famosi DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Estefania ha lasciato Roger dopo averlo visto in capanna con Beatriz DETTAGLI QUI - IsaeChia : #Isola 16, Estefania Bernal e Roger Balduino si mollano in diretta e si smerd*no a vicenda Intanto in studio il c… -