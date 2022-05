Attacco hacker Costa Rica, Conti raddoppia la richiesta di riscatto e minaccia di «rovesciare» il neonato governo (Di martedì 17 maggio 2022) L’Attacco hacker ad opera del gruppo Conti che coinvolge le istituzioni del Costa Rica ormai da quasi un mese prosegue. E si alza la posta in gioco. Nell’ottica di quanto sta accadendo in quest’ultima settimana in Italia – dove istituzioni e ministeri sono stati vittima di attacchi DDoS senza riuscire a difendersi in modo adeguato – guardare a quello che accade in questo paese è importante e deve far prendere ancora di più consapevolezza rispetto a quello che il nostro paese deve fare per garantire un livello adeguato di cybersicurezza. Nell’ambito del massiccio Attacco hacker Costa Rica che Conti sta conducendo e che ha colpito ministeri e creato il caos nell’erogazione di moltissimi servizi digitali ai cittadini, ora ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) L’ad opera del gruppoche coinvolge le istituzioni delormai da quasi un mese prosegue. E si alza la posta in gioco. Nell’ottica di quanto sta accadendo in quest’ultima settimana in Italia – dove istituzioni e ministeri sono stati vittima di attacchi DDoS senza riuscire a difendersi in modo adeguato – guardare a quello che accade in questo paese è importante e deve far prendere ancora di più consapevolezza rispetto a quello che il nostro paese deve fare per garantire un livello adeguato di cybersicurezza. Nell’ambito del massicciochesta conducendo e che ha colpito ministeri e creato il caos nell’erogazione di moltissimi servizi digitali ai cittadini, ora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Gli hacker russi del collettivo Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - SaverioLombard9 : RT @Agenzia_Ansa: Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, Germania, Re… - giornalettismo : Quello che accade in #CostaRica, con il gruppo #Conti che tiene sotto scacco il paese da tre settimane, dimostra l'… -