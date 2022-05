Amber Heard: "Mia sorella ha insegnato a Johnny Depp a sniffare cocaina con un applicatore di tamponi" (Di martedì 17 maggio 2022) Amber Heard ha recentemente rivelato che sua sorella avrebbe insegnato a Johnny Depp a sniffare cocaina con un applicatore di tamponi intimi mentre i due stavano insieme. Amber Heard, durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che sua sorella, Whitney Henriquez, avrebbe insegnato a Johnny Depp a sniffare cocaina con un con un applicatore di tamponi intimi, regalando agli spettatori del processo per diffamazione in corso in Virginia un momento piuttosto peculiare. Amber stava rispondendo ad una domanda relativa ad una foto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)ha recentemente rivelato che suaavrebbecon undiintimi mentre i due stavano insieme., durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che sua, Whitney Henriquez, avrebbecon un con undiintimi, regalando agli spettatori del processo per diffamazione in corso in Virginia un momento piuttosto peculiare.stava rispondendo ad una domanda relativa ad una foto ...

