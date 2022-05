Alessandro Benetton si racconta nel suo libro “La Traiettoria” (Di martedì 17 maggio 2022) Alessandro Benetton, l’imprenditore trevigiano, di 58 anni si racconta per la prima volta in “La Traiettoria”, il suo libro dedicato ai suoi tre figli e alle nuove generazioni, edito da Mondadori. Dagli anni in America alla fine del matrimonio con Deborah Compagnoni, passando per la storia travolgente con Carolyn Bessette. Alessandro Benetton: il libro che racconta la sua vita “Nel libro racconto i momenti difficili, ciò che non ha funzionato – ha spiegato Benetton – L’ho scritto partendo da una necessità. Ho cominciato a dialogare nel web quando mi sono accorto che c’era un problema: non volevo che le vicende che coinvolgevano la nostra famiglia potessero ripercuotersi sulla mia attività. Così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022), l’imprenditore trevigiano, di 58 anni siper la prima volta in “La”, il suodedicato ai suoi tre figli e alle nuove generazioni, edito da Mondadori. Dagli anni in America alla fine del matrimonio con Deborah Compagnoni, passando per la storia travolgente con Carolyn Bessette.: ilchela sua vita “Nelracconto i momenti difficili, ciò che non ha funzionato – ha spiegato– L’ho scritto partendo da una necessità. Ho cominciato a dialogare nel web quando mi sono accorto che c’era un problema: non volevo che le vicende che coinvolgevano la nostra famiglia potessero ripercuotersi sulla mia attività. Così ...

