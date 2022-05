Un altro concerto di Renato Zero al Circo Massimo, biglietti in prevendita (Di lunedì 16 maggio 2022) Renato Zero al Circo Massimo di Roma: oggi si aggiunge un concerto a quelli già annunciati. Dopo il sold out in prevendita degli spettacoli già comunicati, viene confermata una nuova data. Si tratta di quella del 1 ottobre 2022. Esauriti i biglietti per i live del 24 e del 30 settembre, esauriti anche quelli per le date del 23 e del 25 settembre, le prime a far registrare il tutto esaurito. Renato Zero aggiunge il quinto concerto al Circo Massimo e comunica l’avvio delle prevendite per il terzo appuntamento atteso per sabato 1 ottobre. L’artista, romano, è atteso in uno dei luoghi simbolo di Roma in autunno per festeggiare i suoi 55 anni di carriera, tanti sono quelli del suo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)aldi Roma: oggi si aggiunge una quelli già annunciati. Dopo il sold out indegli spettacoli già comunicati, viene confermata una nuova data. Si tratta di quella del 1 ottobre 2022. Esauriti iper i live del 24 e del 30 settembre, esauriti anche quelli per le date del 23 e del 25 settembre, le prime a far registrare il tutto esaurito.aggiunge il quintoale comunica l’avvio delle prevendite per il terzo appuntamento atteso per sabato 1 ottobre. L’artista, romano, è atteso in uno dei luoghi simbolo di Roma in autunno per festeggiare i suoi 55 anni di carriera, tanti sono quelli del suo ...

