Ucraina | l’annuncio del direttore delle Poste | «Presto un francobollo sulla vittoria all’Eurovision»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il progetto è stato lanciato da Igor Smilyansky, il presidente del servizio postale ucraino Ukrposhta. Nei prossimi gironi Smilyansky si muoverà per la creazione di undedicato ai Kalush Orchestra, la bandche ha vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest andata in scena a Torino negli ultimi giorni. Come ricordato dallo stesso Smilyansky unpersonalizzato è un onore che è stato concesso anche a Ruslana e Jamala, le due cantanti ucraine che hanno vinto l’Eurovision nel 2004 e nel 2016. Questa volta però le operazioni verranno accelerate. Il design non è ancora stato deciso anche se, ha specificato Smilyansky, dovrà essere concordato con gli organizzatori dell’evento. Dalla sua pagina Facebook, Smilyansky ha ricordato che sono in corso le votazioni per scegliere l’immagine del prossimo ...