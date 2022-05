Traffico Roma del 16-05-2022 ore 15:30 (Di lunedì 16 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione coda e rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina ed Ardeatina sulla tangenziale code verso San Giovanni tra Corso di Francia e viale della Moschea in via Casilina un incidente rallenta il Traffico nei due sensi di marcia all’altezza di via di Torrenova attenzione poi in zona Cinecittà possibili disagi sempre per un incidente in via Quinto Publicio all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti poco distante altro incidente ancora allenamenti in via dell’Aeroporto avvenuto all’altezza di via vestricio spurinna da stamattina nuovi lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino per linea 514 sono sostituite da busta sull’intera tratta mentre la linea 19 Viaggio al coronavirus è tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e con trame tra Porta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda e rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina ed Ardeatina sulla tangenziale code verso San Giovanni tra Corso di Francia e viale della Moschea in via Casilina un incidente rallenta ilnei due sensi di marcia all’altezza di via di Torrenova attenzione poi in zona Cinecittà possibili disagi sempre per un incidente in via Quinto Publicio all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti poco distante altro incidente ancora allenamenti in via dell’Aeroporto avvenuto all’altezza di via vestricio spurinna da stamattina nuovi lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino per linea 514 sono sostituite da busta sull’intera tratta mentre la linea 19 Viaggio al coronavirus è tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e con trame tra Porta ...

